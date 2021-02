Un Palermo nervoso perde a Viterbo e vede complicarsi la corsa ai playoff. La disfatta contro la squadra laziale costa la panchina a Roberto Boscaglia, infatti in serata è arrivato l’esonero (CLICCA QUI)

L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” fa il punto della situazione in casa rosanero. Silenzio stampa a fine partita e facce scure, nervose. Contro la Viterbese arrivano altre due espulsioni, quelle di Almici e Odjer che si sommano a quella di Saraniti per il derby, tre assenze che possono risultare decisive nel match contro il Catania.





La lite tra Kanoute e Almici, col primo escluso dalla trasferta di ieri per «motivi disciplinari», è stata il preludio a quanto visto nella sfida con la Viterbese.

L’altro contendente, convocato e regolarmente in campo da titolare, s’è visto sventolare due cartellini gialli nel giro di un minuto. Lo ha seguito a ruota Odjer, che da diffidato si è fatto ammonire per un fallo (evitabile) a ridosso della linea laterale del campo, per poi andare a toccare l’arbitro e beccarsi, per questo, l’espulsione.

Nervosismo dilagante in casa rosanero, in campionato la squadra di Boscaglia è arrivata a 6 espulsioni, peggio hanno fatto solo Casertana e Bari con 8 e 7 cartellini rossi. Mantenere i nervi saldi potrebbe essere un aspetto importante per la lotta ai playoff. A fine gara la società ha ordinato il silenzio, nessuno è andato a parlare ai microfoni dei giornalisti.