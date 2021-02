Il Palermo non riesce a vincere contro la Viterbese, altro tonfo in trasferta per i rosanero. La disfatta costa cara al tecnico Roberto Boscaglia, esonerato in serata (CLICCA QUI).Â

L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” fa il punto della situazione sul match di Viterbo, con le pagelle. Si salvano davvero in pochi nella squadra di Boscaglia, di seguito le pagelle: