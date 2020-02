L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle date della Poule Scudetto o dei play-off, competizioni che vedranno impegnato il Palermo in un senso o nell’altro, il 10 maggio. La LND ha ufficializzato le date della post season. In caso di vittoria del girone, la squadra di Pergolizzi parteciperà alla Poule Scudetto, torneo tra le tutte le vincitrici dei nove gironi di Serie D, che assegnerà lo scudetto del campionato dilettanti. Il programma prevede tre triangolari con gare di sola andata e una fase finale, alla quale accedono le tre vincitrici dei triangolari più la migliore seconda. Semifinali e finale si disputeranno in campo neutro, sempre in gara unica, con tempi supplementari e calci di rigore in caso di parità. La Poule Scudetto inizierà il 10 maggio, con la seconda gara in programma il 17 maggio e l’ultima sfida del triangolare il 20 maggio. Il 28 e 30 maggio si disputeranno le semifinali e la finale, che assegnerà lo scudetto ad una delle nove vincitrici dei gironi di Serie D. Qualora il Palermo non dovesse mantenere la prima posizione in classifica, allora dovrà vedersela con i play-off, ai quali non è ancora aritmeticamente qualificato (il distacco dalla sesta è di 20 punti con dieci gare da disputare). A differenza dei campionati professionistici, però, questi spareggi non assegnano alcun posto nella categoria superiore, né garantiscono automaticamente un ripescaggio in C. I play-off inizieranno pure il 10 maggio, con le semifinali, e parteciperanno le squadre classificatesi dal secondo al quinto posto. La finale è in programma il 17 maggio.