L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sfida tra Licata e Palermo, dove i rosa cercheranno di blindare la propria porta. Mai il Palermo in questa stagione ha subito reti lontano dal «Barbera» per due partite consecutive. Una tradizione che i rosa intendono mantenere anche sul campo del «Liotta», dopo aver concesso per la prima volta due reti in territorio ostile. Il 2-4 con cui la squadra di Pergolizzi ha battuto la Cittanovese ha dato sì tanti segnali positivi, ma ha anche dimostrato come il bunker creato dai rosa fuori casa potesse essere violato. I gol incassati non hanno compromesso il rendimento esterno dei rosa: nove vittorie, due pareggi e zero sconfitte, con quindici reti realizzate e soltanto quattro subite. Nessuno ha concesso meno in trasferta e nessuno ha raccolto più punti (ventinove su trentatré disponibili) da ospite. Insomma, se il Palermo da trasferta disputasse un campionato a parte, avrebbe conquistato più punti di sei squadre in tutto il corso della stagione.