L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sfida tra Licata e Palermo, ormai prossima al tutto esaurito. Dopo aver venduto tutti i tagliandi di gradinata e tribuna vip, il club gialloblù ha annunciato il sold out anche per la curva, mentre per il settore ospiti (ampliato a 1000 unità) restano disponibili gli ultimi biglietti.