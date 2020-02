L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sfida tra Licata e Palermo. Pergolizzi valuta le possibilità per sostituire l’infortunato Vaccaro. Ieri sono stati provati moduli con la difesa a quattro che a tre. Crivello è favorito su Accardi per un posto da terzino in caso di linea a quattro. Ambro è stato provato in mezzo, più Felici a destra e Langella a sinistre sulle fasce. Tridente pesante con Lucca trequartista “anomalo” alle spalle di Ricciardo e Sforzini. Quest’ultimo resta favorito per una maglia da titolare, ma nella partitella di ieri hanno trovato la rete anche i suoi principali concorrenti. Lucca ha realizzato tre gol, come Sforzini, mentre Ricciardo si è fermato a quota due.