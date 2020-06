L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sugli scontri a Mondragone. E’ andato a fuoco un furgoncino di un bulgaro, probabilmente innescato da una bottiglia incendiaria. Nel mentre, una nuova fonte di preoccupazione giunge dal mondo scientifico e dall’Oms, con la possibilità di un seconda ondata del Covid-19 sulle orme della Spagnola. «La prima ondata di quell’epidemia – scrive Horton – avvenne tra marzo e luglio e fu relativamente mite; la seconda ondata arrivò in agosto e le cose andarono molto peggio». Che possa esserci una seconda ondata anche per la Covid-19 non è affatto certo, ma secondo Horton, non bisogna farsi cogliere impreparati.