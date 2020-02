L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” analizza le possibili scelte di Pergolizzi in vista della sfida col Licata. Pronto il rientro di Lancini in difesa, ma l’assenza forzata di Vaccaro fa emergere diversi dubbi. Nelle esercitazioni tecniche di ieri, l’allenatore palermitano ha mischiato le carte, riservandosi le prime indicazioni tattiche per la seduta odierna. Oltre a Vaccaro e ai lungodegenti Santana e Corsino, i rosa hanno tutti a disposizione.