L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le scintille tra Palermo e Savoia. Il DG Rais aveva affermato: «Dare il benvenuto al Palermo, stendergli quasi il tappeto rosso, costruire per l’arrivo dei rosanero un evento mi sembra un’espressione di sudditanza che non ha nessun fondamento», queste le dichiarazioni del dirigente bianconero al sito solosavoia.it, in merito all’accoglienza ricevuta dai rosanero in diverse trasferte stagionali. Le frasi di Rais, però, non hanno lasciato indifferente il vicepresidente del Palermo, Tony Di Piazza, che su Facebook ha risposto con una battuta: «Stay calm, non abbiamo bisogno di tappeti rossi. Noi vinciamo sul verde». Lo stesso Di Piazza, seppur velatamente, era stato chiamato in causa da Rais in una questione totalmente fuori contesto: «La famiglia Mazzamauro -ha dichiarato il dg campano nel corso dell’intervista- investe direttamente nel Savoia a differenza di chi chiede aiuto ad amici d’oltreoceano per andare avanti».