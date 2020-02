L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla vendita dei biglietti per la sfida tra Licata e Palermo. La gradinata è esaurita da ieri mattina, così come la tribuna vip, per un totale di circa 4.700 tagliandi emessi. Tra questi, circa 800 per il settore ospiti, che potrà contenere fino a 1000 persone. Per i tifosi del Palermo rimangono a disposizione 200 biglietti.