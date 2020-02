L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul reparto offensivo del Palermo. Ricciardo vuole riprendersi il posto, ma anche la sfortuna si è accanita sul centravanti. La condizione non è ancora ottimale e la febbre lo ha tenuto di nuovo fuori dai giochi. Gli allenamenti delle ultime due settimane non giocano a suo favore: non ha ancora svolto una partitella intera e anche in vista della seduta odierna potrebbe impiegato a mezzo servizio. Finché non tornerà al top, Pergolizzi ha due opzioni davanti a lui: Sforzini e Lucca, entrambi per giunta in grado di andare a segno quando chiamati in causa. Una concorrenza che per Ricciardo, in questo periodo di convalescenza, è addirittura raddoppiata, dato che pure il giovanissimo centravanti giunto dal Torino è riuscito ad iscriversi nel club dei marcatori all’esordio in rosanero. A Licata giocherà Sforzini. A dispetto degli infortuni e dei digiuni realizzativi, Ricciardo rimane il capocannoniere rosanero, con nove reti messe a segno in campionato.