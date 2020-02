L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle dichiarazioni di Totò Maltese, difensore e capitano del Licata. Capitano, che partita dobbiamo aspettarci? «La squadra – risponde il condottiero di mille battaglie con la maglia del Licata – è reduce da una brutta prestazione contro il Savoia e con il Palermo vogliamo riscattarci. Sappiamo di affrontare una squadra blasonata, attrezzata per vincere il torneo, ma noi vogliamo ben figurare davanti ai nostri tifosi». Tribuna vip e settore ospiti esauriti, pochi i biglietti rimasti in vendita così come annunciato dalla società. «Sì, ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, considerato l’importanza della sfida, e proprio per questo motivo vogliamo onorare la maglia che indossiamo». Nella sfida d’andata Maltese ha segnato al Barbera… «A prescindere dalla gioia personale – commenta ancora Maltese – vogliamo disputare una grande partita, se poi arriva il gol tanto meglio». E’ pronto a rientrare il centrocampista Doda e si spera di recuperare i vari Civilleri, Ingrassia e il bomber Cannavò. «L’augurio – conclude il capitano licatese Maltese – è che sia una grande festa dello sport e che il pubblico che sarà presente possa divertirsi».