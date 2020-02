L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Rosario Pergolizzi, allenatore del Palermo: «Quando si vince si parla sempre di demeriti. Abbiamo fatto la nostra partita e vinto 2-0, la squadra è stata brillante, l’Fc Messina ci ha messo in difficoltà nei primi venti minuti e poi noi abbiamo rimesso in sesto la partita. Non abbiamo rischiato, loro tenevano bene il campo e l’abbiamo chiusa con le ripartenze». Dalla panchina peloritana, però, arrivano pesanti accuse alla direzione di gara: «Non rispondo – replica Pergolizzi – parlo solo del campo. Chi gioca col Palermo, alla fine, si lamenta sempre». Agli avversari, comunque, il tecnico rosanero non risparmia elogi: «Ho visto un’ottima squadra, che ci ha messo in difficoltà, e questo mi fa piacere perché la nostra vittoria risulta ancor più importante. Vale il doppio. Faccio loro i complimenti, hanno giocato a calcio ed è venuta fuori una bella partita. Se questo è l’Fc Messina, può ambire alle prime posizioni. Proprio per questo è una vittoria importante». Ficarrotta? «Finalmente ho visto un grande Ficarrotta, ha giocato veramente bene in quella ventina di minuti. Pure Silipo è entrato bene e mi fa piacere, così come Ambro, ma soprattutto Ficarrotta. Mi diverto a massacrarlo perché credo che abbia delle doti importantissime e non deve essere l’allenatore a dirgli di puntare l’uomo, deve capirlo lui. Sono contento anche per la doppietta di Sforzini». È tutta la squadra, però, ad aver convinto il tecnico: «La reazione l’ho vista, ad un certo punto loro giocavano con cinque attaccanti e due centrocampisti, come all’andata. Abbiamo lavorato bene in difesa, siamo ripartiti, ma abbiamo dovuto fare i conti anche con qualche contrattempo. Sia Crivello che Floriano hanno chiesto il cambio e io mi giravo dall’altra parte, abbiamo dovuto fare di necessità virtù. Non abbiamo fatto faville, ma vincere era fondamentale. Non sto qui a dire che siamo stati bellissimi o i migliori, ma abbiamo fatto quel che dovevamo fare. Possiamo però fare sicuramente meglio». Almeno sul piano mentale, la squadra è sembrata in crescita: «Sotto l’aspetto caratteriale ho visto un Palermo vivo, contro una squadra tignosa. Abbiamo fatto una buona prestazione sotto l’aspetto fisico, mentale e agonistico. Non dimentichiamo che l’Fc Messina ha preso tre gol in dieci partite, noi gliene abbiamo fatti due». Poteva andare peggio: «Nel primo tempo – conclude Pergolizzi – potevamo sicuramente prenderne uno, ma nel secondo tempo loro non hanno quasi mai tirato in porta».