L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle scelte di Pergolizzi. Non sappiamo se questo 3-4-3 ha un futuro, ma è giusto che il tecnico batta altre piste, anche per avere soluzioni alternative a partita in corso. Di sicuro qualcosa va sistemato, soprattutto a centrocampo. Ieri Martin ha sofferto troppo.