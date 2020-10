L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul Trapani. C’è attesa per l’udienza del prossimo 21 ottobre innanzi il Tribunale di Trapani relativa all’istanza di fallimento presentata da 16 dipendenti. Gianluca Pellino sottolinea:

«I miei legali stanno lavorando perché si possa raggiungere un accordo con i legali della controparte. La mia intenzione è di saldare quanto dovuto a tutti i dipendenti e richiedere nel contempo il ritiro dell’istanza di fallimento. Già all’inizio della prossima settimana – aggiunge ancora Pellino – i miei legali dovrebbero incontrare i legali della controparte e definire il tutto».





Anche gli ex giocatori del Trapani sarebbero pronti a presentare istanza di fallimento per ricevere le mensilità degli stipendi non pagati dal club.

Ancora una volta i giocatori avrebbero ricevuto il supporto legale dell’Aic, com’è avvenuto per la vicenda che ha visto protagonisti Pettinari e il rosa Luperini.