L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” analizza il momento del Palermo.

“E per favore nessuno nomini più Ternana e Bari. Non sono loro i «competitors» del Palermo, semmai per i play-off bisogna guardarsi da squadre come questo Francavilla” scrive il quotidiano.





“Per mettere qualche pezza ci sarebbe il mercato, ma il Palermo è immobile come mai si era visto a gennaio. Non ci sono soldi? Ok, ma anche al Francavilla non devono essere messi bene. Eppure ci hanno provato con Ciccone e hanno fatto subito bingo. E allora perché non provarci?”.