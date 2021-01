L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” analizza il momento del Palermo.

“I risultati di quanto (non) fatto in estate adesso sono sotto gli occhi di tutti. Ci vuole poco a capire che siamo quasi vicini ad un fallimento

tecnico” scrive il quotidiano.





“Lucca diventerà (forse) un fenomeno, ma al Palermo serviva altro in avanti. Non si può sperare che si trasformi in Pelè. La verità è che andando al risparmio, s’è messa in piedi una squadra che non poteva lottare per il vertice”.