L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul nuovo Trapani di Gianluca Pellino.

Con lui arrivano Gianluca Torma come direttore sportivo e Oberdan Biagioni come allenatore. «Trapani è una piazza importante, riconosciuta in tutta Italia, dovremo correre ma saremo facilitati nelle operazioni di mercato, viste anche le conoscenze di cui godiamo», dice lo stesso Biagioni che aspetta solo di firmare.

«Arrivo con tanta voglia e tanta determinazione, non mi piace perdere, so che troverò una tifoseria molto calda. Trapani è una città fantastica».

Si parla di un milione di investimento nell’immediato per il nuovo patron, soldi che serviranno a pagare i dipendenti e a costruire la squadra. Ai saluti il direttore sportivo Sandro Porchia e l’allenatore Daniele Di Donato.