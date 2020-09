L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul piano della Regione Sicilia.

Si aspetta una manovra che vale 278 milioni e che nei piani di Musumeci permetterà di far piovere soldi nelle casse di una platea di almeno 21 mila imprenditori e svariate categorie. Sbloccati i primi bandi annunciati a fine aprile, verranno pubblicati a partire dai prossimi 15 giorni e fino a fine ottobre. A 10 mila fra albergatori così come ai proprietari di villaggi vacanze, campeggi, case vacanze, ostelli, B&B e agriturismi andrà l’equivalente di tre giorni di sold out alle loro tariffe. Saranno circa 5 mila i beneficiari del settore dei trasporti: a ciascun tassista andranno 2.750 euro.