L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’emergenza Coronavirus a Palermo. Oltre 100 i positivi nelle strutture di Biagio Conte, un balletto di cifre che getta un’ombra inquietante sulla gestione dell’emergenza.

«Ci troviamo di fronte a una situazione non semplice perché nelle quattro strutture sono ospitate molte persone ed è difficile garantire il distanziamento fisico. Se i più vulnerabili dovessero contrarre il Covid-19, la loro precaria situazione verrebbe seriamente aggravata. Comprendendo il difficile momento per la città di Palermo e apprezzando lo sforzo delle istituzioni, uniamo la nostra voce a quella dei volontari della Missione per chiedere una risposta più rapida possibile», dice Pier Occorso, medico di MSF impegnato a Palermo.