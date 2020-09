L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’emergenza Coronavirus a Palermo. Una badante straniera di 40 anni è morta in casa sabato pomeriggio per un arresto cardiaco. Il tampone post mortem ha dato esito positivo al Covid-19. Preoccupano adesso le condizioni degli anziani che sono entrati in contatto con lei. C’è un nuovo positivo anche all’ospedale di Villa Sofia. Dopo la Rap e l’Amat, il Covid è arrivato anche all’Amap: contagiato un dipendente del servizio idrico con funzioni di turnista al potabilizzatore in uscita dall’invaso dello Jato.