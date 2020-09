L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’anticipato divorzio Boncore-Licata. «L’Asd Licata Calcio comunica che dopo un’attenta riflessione e un lungo confronto per il bene di entrambe le parti consensualmente la scrivente e Davide Boncore hanno deciso di interrompere il rapporto di collaborazione posto in essere – si legge in una nota -. Si precisa inoltre che non era stato ancora perfezionato il tesseramento. La società augura a Boncore di trovare presto una collocazione nella stagione sportiva che sta per iniziare».

Non è da escludere un ritorno di Giovanni Campanella. Sembra che le parti si siano già incontrate ma al momento si resta in attesa delle decisioni ufficiali da parte della dirigenza.