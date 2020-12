L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul problema riifuti a Palermo.

Il pagamento della Tari manda in tilt i cittadini. È a tarda sera che il sindaco annuncia: fermi tutti, spostiamo la data sia per imprese che per le famiglie con una delibera di giunta.







«Ho deciso – spiega il primo cittadino – d’intesa con segretario e ragioniere generale, di procedere al differimento della seconda rata per tutte le utenze domestiche e non domestiche, tramite una delibera di giunta sottoponendo poi l’atto a ratifica del Consiglio».