L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sospensione della ZTL a Palermo. L’assessore alla Mobilità Giusto Catania ha affermato: «Gli studi scientifici dicono che l’inquinamento agevola la diffusione del virus. Non è un caso che la forte diffusione del Covid-19 sia avvenuta nelle aree più inquinate del Paese. Il compito dell’amministrazione è garantire la salute dei cittadini e non si fa questo agevolando il traffico che porta all’aumento dell’inquinamento. Ho già sentito gli assessori alla Mobilità di altre città, siamo tutti d’accordo per una ripresa graduale e quella di Roma è una posizione quasi isolata. L’intenzione di questa amministrazione è quella di riprendere con la Ztl».