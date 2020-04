L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle difficoltà degli animatori. Trecento agenzie tra associazioni e cooperative, circa quattromila addetti tra professionisti e stagionali: tutti messi in ginocchio dal blocco delle attività a causa della pandemia, che chiede aiuto. Sono gli intrattenitori dei villaggi turistici, degli alberghi, delle ludoteche e dei parchi gioco, molti dei quali di età inferiore ai 35 anni, che da quando tutto si è fermato non riescono più andare avanti. «Lavoriamo per farvi divertire e per far ridere i vostri figli. Adesso, in questa drammatica situazione, vorremmo far sorridere anche le nostre famiglie e i nostri figli. Paghiamo le tasse, gli affitti e i mutui ma nessuno si è ricordato di noi».