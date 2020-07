Il Coronavirus ha bloccato il progetto Ztl, infatti dopo la pandemia di Coronavirus la Ztl non è più ripresa, ma non tutti la vogliono, anzi alcuni chiedono il rinvio. L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” fa il punto della situazione sulle parole di Fabrizio Ferrandelli sulla Ztl, ecco quanto dichiarato: «Parlare di Ztl diventa anacronistico». Altri non sono d’accordo e pensano a far ripartire la Ztl, come Giusto Catania, che pensa già alla fase 2.