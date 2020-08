L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul ritorno della ZTL a Palermo. Le telecamere si sono riaccese da stamattina alle 8, dopo circa 5 mesi di sospensione. La ripartenza porterà con sé anche la Ztl notturna da questo fine settimana. Tornano attivi anche gli stalli dei parcheggi a pagamento. In Consiglio comunale molti hanno tentato il rinvio, senza successo.

I varchi del perimetro della zona a traffico limitato sono 5: si trovano in via Roma, via Porto Salvo, piazza Verdi, via Gagini e Porta Felice.