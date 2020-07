L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della questione ztl e delle strisce blu a Palermo.

Il Comune come la stragrande maggioranza dei palermitani: si riduce

all’ultimo minuto – scrive il quotidiano -.

Ztl e strisce blu, torneranno in vigore da lunedì prossimo.

Perché è vero che chi è già in possesso di un ticket per la zona a traffico limitato o per la sosta tariffaria può stare tranquillo perché scatterà in automatico la proroga.

Ma chi in questi giorni ha voluto mettersi in regola, cercando di acquistare un pass ex novo , fino a ieri non ha potuto farlo. Partendo dal discorso Ztl, i pass possono essere staccati online. Peccato, però, che fino a ieri sul sito del Comune compariva agli utenti questo messaggio: «La Ztl centrale è sospesa fino a nuova disposizione. Pertanto, tutti i servizi del portale Ztl sono temporaneamente disattivati».