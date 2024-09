Gds: “Palermo. Voragini e allagamenti. La pioggia ora fa danni”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sugli allagamenti in città dopo il maltempo dei giorni scorsi.

Il maltempo è arrivato inaspettato, causando disagi significativi in città e provincia. Nonostante le previsioni indicassero una giornata stabile e soleggiata, un improvviso acquazzone ha colpito la parte occidentale della provincia, provocando danni in vari Comuni e disagi alla circolazione.

Le strade sono state particolarmente colpite: a Marineo l’asfalto è saltato, mentre a Bolognetta, Misilmeri e Belmonte Mezzagno si sono verificate diverse alluvioni. I vigili del fuoco sono intervenuti a Carini per soccorrere alcuni automobilisti bloccati dalla pioggia. Anche a Palermo, nelle zone di Mondello, Partanna e via Ugo La Malfa, si sono registrati allagamenti, con i soliti problemi noti in queste aree in caso di pioggia.

Un incidente causato dalle condizioni meteorologiche ha visto una donna ferita al mento e trasportata all’ospedale Civico, dopo che lo scooter su cui viaggiava è caduto in un tombino scoperto in corso Re Ruggero. Il motorino è finito dentro il tombino, creando una situazione pericolosa ma fortunatamente senza conseguenze gravi.

Il maltempo ha inoltre colpito l’aeroporto Falcone Borsellino, dove quattro voli sono stati dirottati verso l’aeroporto di Fontanarossa a Catania. Tra questi, i voli della Lufthansa da Monaco e i voli Ryanair da Pisa, Memmingen e Napoli.