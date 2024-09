Palermo: 29enne accoltellato alla schiena, si cerca l’aggressore

Un palermitano di 29 anni è stato ferito con un coltello la scorsa sera in via Antinori, nel quartiere Zisa a Palermo. Come si legge su “LaSiciliaweb” il giovane stava passeggiando quando è stato improvvisamente colpito con una coltellata alla schiena.

Immediatamente soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Civico. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita.

Le indagini sono condotte dalla polizia, che sta cercando di ricostruire l’accaduto e risalire all’aggressore. Al momento, la vittima non sembra avere idea di chi possa essere stato l’autore dell’attacco né del motivo dietro l’aggressione. Gli investigatori stanno analizzando le circostanze per fare luce sull’episodio.