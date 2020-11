L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sugli episodi di violenza ai danni delle forze dell’ordine, registrati durante il corteo funebre dello scorso 23 giugno per Agostino Cardovino.

Ecco quanto riportato:





“Sono otto gli indagati. Nei confronti di tre di loro emesse pure misure cautelari: Giovanni Rosselli, 24 anni, è stato posto agli arresti domiciliari. Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, invece, per Salvatore Incontrera, 23 anni, e Nicolò Di Michele, di 29.

Le misure, eseguite ieri all’alba dagli agenti del commissariato Zisa-Borgo Nuovo, sono state disposte dal gip su richiesta del procuratore aggiunto Ennio Petrigni e del sostituto Giorgia Spiri, a conclusione delle indagini svolte a giugno, con il coordinamento della Squadra mobile. Sono accusati, in concorso con altri non identificati, di avere rinchiuso tre agenti all’interno di una scuola, dove erano entrati costretti a trovare riparo per sottrarsi alle violenze e minacce subite”.

“Ai tre e ad altri cinque indagati sono contestati i reati di violenza e minaccia nei confronti di pubblici ufficiali, per aver colpito, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, due poliziotti con calci e spintoni, provocandogli una lesione personale giudicata guaribile in sei giorni”.