Gds: “Palermo verso il Pisa. Rebus portiere e mediana affollata”

Dopo la sconfitta contro la Reggiana, in casa Palermo tutto ciò che sembrava stabile è tornato in discussione, soprattutto a livello di formazione. Come riportato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il pesante ko di Reggio Emilia ha rappresentato un evidente passo indietro per la squadra rosanero, che sembrava aver trovato la giusta direzione dopo le vittorie contro Modena e Juve Stabia.

A contribuire a quei successi era stato anche il passaggio al modulo 3-5-2, rivelatosi efficace sia per recuperare compattezza difensiva che per ottenere risultati. Tuttavia, dopo la sconfitta in Emilia, Dionisi ha iniziato a valutare alcune alternative tattiche da utilizzare già contro il Pisa, seconda forza del campionato, che domani sera arriverà al Barbera prima di un altro impegno difficile contro lo Spezia.

Nonostante le riflessioni, difficilmente il tecnico rosanero cambierà l’assetto tattico, considerando anche che il 3-5-2 ha dimostrato di funzionare soprattutto in fase difensiva. Stravolgere nuovamente la disposizione della squadra sarebbe complicato, soprattutto contro un avversario forte e in grande forma. Le modifiche, piuttosto, potrebbero riguardare alcuni degli interpreti di questo sistema.

Dubbi in porta: Dionisi riflette su un possibile cambio

Uno dei reparti dove Dionisi potrebbe intervenire è quello dei portieri. Secondo Salvatore Orifici del Giornale di Sicilia, dopo la sconfitta contro la Reggiana, il tecnico sta valutando la possibilità di rilanciare Desplanches, visto che entrambi i gol subiti hanno coinvolto Sirigu, il quale non ha convinto pienamente nelle ultime uscite.

Difesa: Magnani scalpita, ma difficilmente partirà titolare

In difesa, invece, la situazione dovrebbe rimanere invariata. L’arrivo di Magnani ha sicuramente aumentato la concorrenza nel reparto arretrato, ma il nuovo acquisto avrà solo due allenamenti nelle gambe prima della sfida contro il Pisa, motivo per cui appare difficile che possa partire titolare. Come evidenziato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, l’ex Verona avrà bisogno di più tempo per inserirsi nei meccanismi della squadra. Di conseguenza, Dionisi dovrebbe confermare il terzetto composto da Baniya, Nikolaou e Ceccaroni.

Centrocampo: Ranocchia e Segre favoriti, Gomes e Blin in ballottaggio

La situazione a centrocampo è più intricata, con sei giocatori per cinque posti e diverse possibili soluzioni. Ranocchia e Segre sembrano partire in vantaggio rispetto agli altri, mentre Gomes e Blin si giocano una maglia da titolare. In particolare, Verre potrebbe essere arretrato a regista, soluzione che porterebbe Ranocchia a ricoprire un ruolo più offensivo.

Dopo la chance avuta contro la Reggiana, Vasic potrebbe partire dalla panchina, mentre sugli esterni c’è ancora incertezza. Pierozzi, Diakité e Lund si contendono due posti da titolare, con il tecnico che potrebbe prendere in considerazione il fatto che Diakité è stato coinvolto in voci di mercato. Se il maliano dovesse essere escluso, il Palermo potrebbe puntare ancora su Pierozzi e Lund.

Attacco: Brunori e Di Francesco pronti, Le Douaron verso la conferma

In attacco, invece, Dionisi sembra avere le idee più chiare. Come riportato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Brunori e Le Douaron sono considerati titolari inamovibili, con il francese che ha dato segnali importanti nelle ultime uscite. Tuttavia, occhio a Di Francesco, che potrebbe rivelarsi un’opzione interessante sia per l’attacco che per eventuali modifiche al modulo. L’ex Lecce, infatti, non gioca da oltre un mese e potrebbe essere una pedina chiave per variare lo schema in corsa.

Dionisi dovrà quindi prendere diverse decisioni cruciali, ma l’idea generale sembra essere quella di confermare il 3-5-2, con possibili ritocchi negli interpreti per cercare di riprendere la giusta strada dopo il passo falso contro la Reggiana.