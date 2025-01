Gds: “Palermo, Saric saluta. Adesso è sprint per Mazzitelli”

Il Palermo è attivo su più fronti in queste ultime ore di mercato, con trattative che riguardano attacco, centrocampo e difesa. Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la questione legata a Joel Pohjanpalo rimane in fase di stallo. Il club rosanero ha già trovato un accordo con l’attaccante finlandese, che ha accettato un contratto triennale con opzione, ma il Venezia non ha ancora dato il via libera definitivo alla cessione.

Il nodo principale resta la clausola rescissoria da 6 milioni di euro. Il Palermo ha avanzato un’offerta di circa 4 milioni più bonus, ma i lagunari puntano a massimizzare l’operazione e potrebbero cercare di alzare la cifra finale. I contatti tra le due società sono continui e la situazione potrebbe sbloccarsi in qualsiasi momento.

L’attesa su Pohjanpalo sta rallentando anche altre operazioni collegate, come il ritorno di Thomas Henry al Verona e il suo successivo passaggio alla Salernitana, già concordato da giorni.

Saric al Cesena, Palermo pronto a chiudere per Mazzitelli

Parallelamente, il Palermo sta lavorando anche per rinforzare il centrocampo. Secondo Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, Dario Saric è ormai a un passo dal trasferimento al Cesena, con la formula del prestito oneroso e diritto di riscatto, che potrebbe trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

La sua partenza libera uno slot “over” nella rosa rosanero e permette al club di accelerare per Luca Mazzitelli, obiettivo primario per il reparto di Dionisi. Il centrocampista, di proprietà del Frosinone ma attualmente in prestito al Como, è diventato un’opzione concreta per il Palermo dopo la conferma della sua imminente uscita dal club lombardo.

Il direttore sportivo Carlo Osti ha intensificato i contatti per chiudere l’operazione e nelle prossime ore potrebbe arrivare la svolta definitiva. Mazzitelli è un giocatore molto duttile e dinamico, caratteristiche che lo rendono perfetto per il gioco rosanero. Su di lui ci sono stati anche sondaggi da parte di club di Serie A, ma il progetto ambizioso del Palermo potrebbe fare la differenza. Inoltre, in Sicilia ritroverebbe il difensore Magnani, che in conferenza stampa ha dichiarato: «Ho letto dell’interesse per Mazzitelli. Mi farebbe piacere vederlo a Palermo perché è un ragazzo meraviglioso».

Anche il reparto arretrato è oggetto di riflessioni. Secondo Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, il Palermo deve ancora risolvere la questione legata a Ionut Nedelcearu. Il difensore aveva ricevuto una proposta di rinnovo, ma sembra più propenso a trovare una nuova sistemazione che gli garantisca maggiore spazio, anche in ottica Nazionale. Su di lui si sono già mossi il Cosenza e alcuni club rumeni, ma al momento non sono stati fatti passi concreti per il suo trasferimento.

Un altro nome in bilico è quello di Diakité, che inizialmente sembrava destinato a rientrare nello scambio con Candela del Venezia. Tuttavia, ora il laterale maliano potrebbe essere utilizzato come contropartita nell’operazione Pohjanpalo, per ridurre l’esborso economico dei rosanero. Questo, però, non escluderebbe comunque l’arrivo di Candela, che potrebbe trasferirsi con la formula del prestito con diritto di riscatto.