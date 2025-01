Gazzetta dello Sport: “Palermo, per la porta c’è in arrivo Audero”

Mentre il mercato si avvicina alla sua conclusione, continuano le trattative per rinforzare le squadre nei vari reparti. Come riportato da Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il Palermo è vicino alla chiusura per Emil Audero, attualmente al Como. Il portiere rappresenterebbe un innesto di esperienza per la squadra rosanero, pronta a definire l’operazione nelle prossime ore.

Nel frattempo, il Pisa è pronto ad annunciare l’acquisto di Oliver Provstgaard Nielsen, giovane difensore danese in arrivo dal Velje Boldklub. Il giocatore è stato seguito con attenzione dagli osservatori toscani e potrebbe rappresentare un rinforzo importante per la retroguardia.

Anche il Cittadella si è mosso con decisione in difesa e ha battuto la concorrenza per Daniele Martino del Bari. Secondo Nicola Binda, Gazzetta dello Sport, il club veneto ha accolto il giocatore ieri sera per la firma del contratto, chiudendo così l’operazione con il club pugliese.

Centrocampo in fermento: Saric al Cesena, Frosinone su Bohinen

Sul fronte dei centrocampisti, il Cesena ha fatto passi importanti per ottenere il prestito di Dario Saric dal Palermo. Il giocatore è atteso oggi in città per completare l’operazione e unirsi alla squadra romagnola.

Intanto, il Frosinone continua la sua ricerca di rinforzi per la mediana. Come evidenziato da Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il club laziale ha valutato a lungo le piste che portavano a Pajtim Kasami della Sampdoria e Ben Kone del Como, ma ora l’obiettivo principale è Emil Bohinen del Genoa. La trattativa è in corso e il Frosinone proverà a chiudere l’operazione prima della chiusura del mercato.