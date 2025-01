Gazzetta dello Sport: “Serie B. Si muovono i bomber, Pohjanpalo ancora bloccato in laguna. Le ultime”

Potrebbe essere una notte decisiva per Gianluca Lapadula. L’operazione che potrebbe portare l’attaccante dal Cagliari allo Spezia è arrivata a un punto cruciale e, nella mattinata, si attende la decisione definitiva. Come riportato da Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il piano prevede che Lapadula concluda la stagione in prestito allo Spezia, con il Cagliari che si farà carico del suo stipendio. In cambio, il club sardo acquisirebbe gratuitamente Nicolò Bertola, giovane difensore spezzino in scadenza di contratto.

Tuttavia, c’è un ostacolo significativo: Bertola e il suo entourage preferirebbero altre destinazioni, considerando l’interesse di club come Roma e Bologna. Se il giocatore dovesse rifiutare il trasferimento, l’intera operazione salterebbe. Per questo lo Spezia ha già pronto un piano B: l’alternativa porta a Christian Gytkjaer del Venezia, anche se per arrivare all’attaccante danese servirà un’operazione altrettanto complessa, dal momento che il club ligure non intende effettuare investimenti onerosi.

Pohjanpalo tra Palermo e Venezia: trattativa ancora bloccata

Un altro dei grandi nodi del mercato di gennaio riguarda Joel Pohjanpalo. Secondo Nicola Binda, Gazzetta dello Sport, l’attaccante finlandese del Venezia lunedì ha salutato i tifosi dopo la partita contro il Verona, avendo già trovato un accordo con il Palermo. Per lui è pronto un contratto di tre anni e mezzo, con un ingaggio di circa 2 milioni di euro a stagione.

Il problema, però, riguarda la trattativa tra i due club. Il Venezia insiste per il pagamento della clausola rescissoria da 6 milioni di euro, mentre il Palermo, al momento, non è disposto ad andare oltre i 4 milioni. La distanza è ridotta, ma i giorni passano e la situazione è ancora in stallo. Nel frattempo, Pohjanpalo resta in laguna, bloccando di conseguenza anche il ritorno anticipato di Thomas Henry al Verona. Quest’ultimo, infatti, potrà trasferirsi alla Salernitana solo dopo che il Venezia avrà liberato il finlandese.

Attaccanti in movimento: Sampdoria su Abiuso, Gori al Südtirol

Anche la Sampdoria è attiva sul mercato e ha intensificato i contatti per Fabio Abiuso. Come riportato da Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, dopo il no ricevuto dal Modena a inizio gennaio, la dirigenza blucerchiata ha deciso di tornare alla carica per l’attaccante. L’accordo si potrebbe chiudere sulla base di un prestito oneroso da 100mila euro con diritto di riscatto fissato a 1,2 milioni, un’operazione che ha buone probabilità di concretizzarsi.

Nel frattempo, il Modena ha definito l’arrivo di Kamate dall’Inter, mentre la Sampdoria sta incontrando difficoltà nella trattativa con il Bari per Giuseppe Sibilli. L’idea iniziale era uno scambio con Leonardo Benedetti, ma i due club non riescono a trovare un punto d’intesa. Per questo motivo, la Samp sta virando con decisione su Buonaiuto della Cremonese.

A sua volta, Sibilli è ora nel mirino della Salernitana, che sta provando a mettere sul piatto il centrocampista Maggiore, considerato un profilo ideale per il Bari. In arrivo ai granata anche Gastón Pereiro dal Genoa, mentre tra Brescia e Sassuolo si sta discutendo di un possibile scambio tra Luca D’Andrea e Andrea Cistana, che potrebbe concretizzarsi anche in estate.

Un’altra operazione in via di definizione è quella che porterà Gabriele Gori al Südtirol. L’affare verrà ufficializzato oggi, con il club altoatesino che cederà in cambio il difensore Cagnano, il quale ieri ha sostenuto le visite mediche con l’Avellino.

Ultimi movimenti: Juve Stabia a caccia di un attaccante

Con la chiusura del mercato ormai vicina, anche la Juve Stabia è pronta a muoversi per rinforzare il reparto offensivo. Secondo Nicola Binda, Gazzetta dello Sport, il club campano sta valutando due profili: Tommaso Fumagalli del Cosenza e Edgaras Dubickas della Feralpisalò. La scelta verrà presa nelle prossime ore, mentre il mercato continua a regalare sviluppi e colpi di scena fino all’ultimo giorno disponibile.