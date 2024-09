Gds: “Palermo verso il Cesena. Stavolta Blin non c’è, Dionisi rilancia Ranocchia dall’inizio”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla preparazione del Palermo in vista del Cesena.

Il centrocampo è il reparto chiave di ogni squadra, e per il Palermo di Dionisi rappresenta il cuore pulsante, in grado di garantire equilibrio sia in fase difensiva che offensiva. Sin dal suo arrivo, Dionisi ha cercato di trasmettere ai suoi giocatori i movimenti e i meccanismi necessari per attuare le sue idee tattiche. In questo contesto, un giocatore fondamentale è stato il francese Blin, uno degli acquisti più onerosi del mercato, fortemente voluto dal tecnico.

Blin ha ricoperto diversi ruoli a centrocampo, schierato prevalentemente come mezzala, ma utilizzato anche come regista in alcune occasioni, come nel match di Pisa. Tuttavia, a seguito di un infortunio alla coscia subito contro la Juve Stabia, Blin sarà assente, costringendo Dionisi a riorganizzare la mediana.

Sabato scorso, a Castellammare di Stabia, Dionisi ha schierato Gomes come regista, affiancato da Segre e Ranocchia come mezzali. Ora, con Blin fuori dai giochi, il tecnico rosanero dovrà affidarsi a una rotazione limitata tra i cinque centrocampisti disponibili, tra cui il bosniaco Saric, che, dopo la chiusura del mercato, si è concentrato completamente sul Palermo. Saric può dare un contributo importante sia tecnico che numerico in questa fase delicata.

Un altro nome che potrebbe tornare utile è il giovane serbo Vasic, che ha già dimostrato di poter ben figurare quando chiamato in causa. Vasic è visto da Dionisi più come un’alternativa a Ranocchia, mentre Saric è più vicino per caratteristiche a Segre. Per ora, la priorità sarà data ai tre che hanno terminato l’incontro contro la Juve Stabia, ma sia Saric che Vasic potrebbero presto avere l’opportunità di guadagnarsi spazio.

Infine, un elemento del centrocampo che al momento non ha rivali è Gomes. Dionisi aveva già chiarito che, davanti alla difesa, il ruolo di regista sarebbe stato occupato solo da Blin o da Gomes. Con l’assenza del francese, il numero 6 del Palermo dovrà mantenere il suo posto in cabina di regia, almeno fino al recupero del compagno di squadra.