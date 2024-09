Gds: “Palermo. I tifosi sono sempre innamorati, abbonati oltre quota tredicimila”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla campagna abbonamenti del Palermo.

I tifosi del Palermo dimostrano ancora una volta un forte attaccamento, se non vero e proprio amore, verso i colori rosanero. La campagna abbonamenti 2024-2025 ha registrato 13.680 tessere sottoscritte, un incremento di oltre 1.000 abbonamenti rispetto alla stagione precedente, quando erano 12.603. Questo dato conferma il profondo legame tra la città e la squadra, e testimonia l’entusiasmo crescente attorno al club.

Palermo-Cesena, biglietti in vendita. Info e prezzi

Oltre al sostegno sportivo, l’abbonamento al Palermo ha anche una valenza sociale. Per ogni tessera sottoscritta, infatti, il club donerà 2 euro al progetto “Palermo in the Community”, mirato alla costruzione di campi da calcetto in quartieri svantaggiati della città. Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di solidarietà e inclusione, in linea con i progetti del City Football Group, che ha già realizzato oltre 60 campi in tutto il mondo.

A livello di numeri nel campionato di Serie B, il Palermo si piazza al secondo posto per abbonamenti, superato solo dalla Sampdoria, che ha registrato 19.405 tessere. Le altre squadre cadette non sono riuscite a superare la soglia dei 10.000 abbonamenti, lasciando un grande divario tra il Palermo e le altre formazioni.

Sabato, in occasione della sfida contro il Cesena, i rosanero potranno contare nuovamente su un pubblico caloroso. Durante la prima gara interna della stagione, i presenti al Barbera sono stati 25.787, un numero che si spera possa essere superato proprio nella partita contro i romagnoli. La vendita dei biglietti è iniziata, con prezzi di 21 euro per le curve, 27 per la gradinata e 45 per la tribuna. Il supporto dei tifosi sarà, come sempre, fondamentale per la squadra, che potrà contare su un’atmosfera di grande entusiasmo.