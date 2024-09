Gds: “Palermo, Baniya va verso il recupero”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e Baniya verso il recupero.

È iniziato senza problemi il percorso del Palermo verso la sfida di sabato contro il Cesena, allenato dall’ex Mignani. I ragazzi di Dionisi si sono ritrovati sorridenti a Torretta per la prima sessione di allenamento della settimana, dopo la convincente vittoria in trasferta contro la Juve Stabia. Il gruppo è quasi al completo, fatta eccezione per gli infortunati di lungo corso e per Blin, uscito ko nella partita di sabato scorso. Il centrocampista sarà sottoposto agli esami strumentali nelle prossime ore per valutare l’entità dell’infortunio.

Un segnale positivo è stato il parziale ritorno in gruppo del difensore centrale Baniya, che sta accelerando i tempi per tornare disponibile. Le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno, con l’obiettivo di riportarlo presto in campo.