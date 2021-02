L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della prossima sfida del Palermo.

Il Bisceglie si avvicina e i rosanero si preparano al «Barbera». Mattina e pomeriggio allo stadio per gli uomini di Boscaglia, nella giornata di ieri, per preparare al meglio la sfida di domani con i pugliesi. La mattinata è stata dedicata principalmente allo studio degli avversari in video, circa un’ora di «lezione».





Se per Almici si attende un verdetto definitivo, per Odjer c’è ormai la certezza del forfait. Il ghanese ha accusato un’infiammazione al ginocchio alla vigilia del match di Avellino e non ha recuperato per la sfida di domani.