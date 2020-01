L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sfida tra Palermo e Roccella. I calabresi hanno iniziato il 2020 con due vittorie contro Corigliano e Biancavilla. I rosa faranno bene a non dimenticare cosa è successo nelle prime due giornate di ritorno, ma devono tenere a mente la lezione dell’ultima partita col San Tommaso. Serve una squadra combattiva e propositiva. I problemi non mancano a causa delle squalifiche e degli infortuni. Pergolizzi ha riflettuto a lungo per trovare la quadra sui baby da impiegare. La sensazione è che si vada verso un cambio di modulo e che per la prima volta possa essere utilizzata dall’inizio la difesa a 3. Il tecnico sa di giocarsi molto in questa partita, finora ha incassato la fiducia della società (che non si è mai esposta pubblicamente però) ma è chiaro che con il Roccella non può permettersi di uscire con le tasche vuote. La speranza è che il Palermo torni bello e anche vincente come ad inizio stagione, quando al «Barbera» tutte le avversarie furono tramortite o quasi.