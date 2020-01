L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul duello a distanza tra Palermo e Savoia. Il distacco si è cristallizzato a tre punti, ma è chiaro che il Palermo non può pensare di amministrarlo. Bisogna tornare a correre forte, a cominciare da questa sfida di domani contro il Roccella. Nella prima parte di campionato un ruolo importante l’hanno avuto i tifosi. La rinascita e i risultati positivi hanno risvegliato un entusiasmo dimenticato, il «Barbera» s’è vestito a festa come quando si giocava in Serie A. Nel derby con il Licata si sono sfiorate addirittura le ventimila presenze. E lo stadio pieno è stata un’arma in più per il Palermo, soprattutto contro piccole squadre che spesso giocano davanti a poche centinaia di tifosi. Nelle ultime partite giocate in casa non è stato così. I numeri sulle presenze dicono che lo stadio non si riempie più come ad inizio stagione e probabilmente la squadra ne sta risentendo. Ecco perché c’è bisogno nuovamente dei tifosi, di uno stadio pieno che trascini la squadra e non si metta a mugugnare al primo passaggio sbagliato. Al Palermo serve una mano per continuare a tenere a distanza il Savoia e quell’aiuto può arrivare dalla gente, già a partire da questo match con il Roccella che non va sottovalutato.