L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” analizza il punto di giornata in Serie D. Il Marsala balbetta e adesso è atteso dalla trasferta di Giugliano, che in casa è quasi imbattibile. Un derby, invece, aspetta il Licata che in questo girone di ritorno non è partito con il piglio di come aveva finito l’andata. Anche i gialloblù sono reduci da un pareggio (alla prima contro l’Fc Messina) e una sconfitta (domenica scorsa in trasferta con la Cittanovese) e adesso sono chiamati al riscatto in una partita che promette scintille, ovvero quella con il Biancavilla. In trasferta anche il sorprendente Troina che domenica scorsa, battendo il Giugliano, s’è portato al terzo posto in solitario. Gli ennesi sono una bella realtà, giocano un calcio concreto e hanno buone individualità. Domani saranno di scena sul campo della Palmese, che è la squadra fanalino di coda di questo Girone I. Missione quasi impossibile per il Marina di Ragusa, che va a carcere punti nella tana del Savoia vice capolista. Gli iblei sono ancora imbattuti nel nuovo anno, l’obiettivo è di tornare a casa almeno con un punto. Vuole continuare la sua scalata, invece, l’Fc Messina che si esibirà a Corigliano, altra squadra che è invischiata nella zona retrocessione. I giallorossi da quando c’è Gabriele in panchina marciano più forte del Palermo, domani hanno un’altra possibilità per confermare quanto di buono fatto di recente. In casa l’altro Messina, quell’Acr che è sempre senza pace e che è forse la maggiore delusione di questo Girone I. Zeman junior aspetta il San Tommaso, ovvero la squadra che nell’ultimo turno ha fermato il Palermo. In casa anche l’Acireale che se la vedrà con il Castrovillari, formazione appena fuori dai paly-out. Completa il programma la sfida fra Nola e Cittanovese.