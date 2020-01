L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sfida tra Palermo e Roccella. Chi segna per primo vince… o quasi. Col San Tommaso, è stato l’unico caso in stagione di punti persi dopo essere andati in vantaggio per i rosa. Per 15 volte la squadra di Pergolizzi si è trovata avanti nel punteggio e in 14 partite si è presa i tre punti. I calabresi, a differenza del Palermo, non si sono trovati avanti nel punteggio in così tante partite. In totale sono 6 le gare in cui hanno avuto una situazione di vantaggio, con quattordici punti portati a casa, frutto di quattro vittorie e due pareggi. Praticamente, tutti i successi ottenuti finora dal Roccella sono maturati così, senza mai operare una rimonta. Se il Roccella segna il gol dell’1-0, non perde mai. Esattamente come il Palermo, che fino a una settimana fa poteva addirittura dire di vincere sempre, una volta portatosi in vantaggio.