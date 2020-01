L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’opportunità del Palermo di centrare il bis di vittorie consecutive tra le mura amiche. È da due mesi, infatti, che i rosanero non centrano due successi consecutivi tra le mura amiche. Il derby vinto in rimonta contro il Licata e la goleada inflitta al Corigliano: queste sono le ultime partite in cui il pubblico di fede rosanero ha potuto esultare per due successi di fila.