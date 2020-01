L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle possibili scelte del tecnico Pergolizzi in vista della sfida col Roccella. Nonostante il periodo nero, Ricciardo resta la prima opzione a disposizione in avanti. Sia che giochi con un attacco a due (con Silipo, Felici o Floriano), sia che si accantonino gli esperimenti per tornare al tridente con Floriano e un 2001. Lo stop precauzionale di ieri, però, lascia un dubbio da risolvere nella rifinitura. Se Ricciardo starà bene, contro il Roccella avrà un posto tra i titolari. Altrimenti Pergolizzi dovrà inventarsi qualcosa.