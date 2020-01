L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle possibili scelte del tecnico Pergolizzi in vista della sfida col Roccella. In mediana il rebus è irrisolto. Non è andato a buon fine il tentativo in allenamento di proporre la coppia Mauri-Martin: i due restano in ballottaggio per il ruolo di regista. Oltre a Kraja e Ambro (quest’ultimo provato da trequartista in un 3-4-1-2), Pergolizzi ha voluto provare da mezzala anche Felici e Rizzo Pinna. Soluzioni estreme, queste due, per un centrocampo che rischierebbe di essere troppo sbilanciato in avanti.