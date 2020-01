L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle possibili scelte del tecnico Pergolizzi in vista della sfida col Roccella. Silipo continua a stuzzicare in avanti. Anche l’opzione della difesa a 3 potrebbe essere in bilico. La linea composta da Peretti, Lancini e Crivello non corre il rischio di essere stravolta, però rimane una possibilità di ritorno al caro vecchio 4-3-3, con Langella adattato da terzino destro. Nel caso in cui Pergolizzi dovesse convincersi del 3-5-2, gli toccherà giocare a tutta fascia. Non proprio il suo ruolo preferito, come Martinelli a sinistra.