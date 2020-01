L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle condizioni di Giovanni Ricciardo. Ieri, l’attaccante del Palermo non ha partecipato all’allenamento col gruppo, correndo a bordo campo da solo. Il centravanti, nel test di giovedì con gli allievi del Terzo Tempo, aveva lasciato il terreno di gioco anzitempo per un affaticamento muscolare, motivo per cui si è preferito non farlo sforzare ulteriormente nell’ultima seduta. Con ogni probabilità sarà titolare domani, considerando che non ha dato affatto segnali d’allarme, ma il dubbio resta.