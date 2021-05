L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla conclusione degli allenamenti del Palermo.

Il “rompete le righe” arriverà la prossima settimana. C’è in realtà chi ha già salutato i compagni: Doda non rientrerà in Sicilia, avendo già risposto alla convocazione della nazionale under 21 dell’Albania.





Rauti tornerà al Torino, così come gli altri elementi giunti a titolo temporaneo (Fallani, Palazzi e Corrado).