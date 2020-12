L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle difficoltà degli ospedali a Palermo.

In appena 24 ore un morto e una vita recuperata in extremis per due casi di dissecazione dell’aorta ma, seppure indirettamente, sarebbe stato il Covid-19 a fare l’altra vittima.





Secondo il sindacato dei medici Cimo la causa del decesso di un uomo di 77 anni, arrivato ieri mattina al pronto soccorso dell’ospedale Ingrassia, sarebbe stata provocata oltre che dalla grave patologia – che si presenta all’improvviso con un forte dolore al petto e la cui mortalità è altissima se non si opera immediatamente – pure dalla mancanza di un posto letto in cardiochirurgia, tutti occupati in provincia perché in quel momento erano

destinati ai pazienti affetti dal Coronavirus.